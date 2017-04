Un élève US trouve un moyen pour combattre le cancer

Stephen Litt, écolier américain âgé de 12 ans, a fait une découverte qui pourrait intéresser les scientifiques qui cherchent des moyens pour lutter contre le cancer.

​Dans le cadre de sa préparation à l'exposition scientifique scolaire dans l'état de Géorgie, au sud des États-Unis, le garçon a constaté que les antioxydants présents dans le thé vert avaient des effets néfastes sur les cellules cancéreuses des vers.

Ayant analysé les recherches à ce sujet, Stephen a commandé tous les matériaux nécessaires pour pouvoir faire une étude plus approfondie. Ainsi, à l'aide de son père, chimiste de profession, il a construit chez lui un petit laboratoire.

Puis, il a déterminé quatre groupes de vers pour confirmer que le polyphénol était capable de remédier aux tumeurs, déclenchées par des cancérogènes.

Le garçon s'est passionné par ce sujet lorsqu'il avait appris que deux amis de sa famille étaient atteints par cette maladie.

Stephen a gagné le premier prix, et les scientifiques de l'université Tufts l'ont invité à visiter leurs laboratoires de recherche où il a reçu une expérience remarquable.

Le jeune garçon a communiqué sa volonté de devenir chercheur pour trouver un moyen de combattre le cancer.

