Des œufs de dinosaures découverts en Argentine par un berger

Une découverte hors-pair a été faite par un berger dans une petite localité, Auca Mahuevo, province de Neuquén, située au sud de l'Argentine. Ainsi, il a trouvé un nid comportant des œufs avec des embrayons de dinosaures. Quoi que cette trouvaille date déjà de quelques années, les scientifiques n'en ont parlé que maintenant.

© Capture d'écran: Youtube oeufs des dinosaures retrouvés en Argentine

Selon les informations de l'agence Telam, l'âge de ces œufs pourrait atteindre quelque 70 millions d'années.

Les chercheurs ont souligné que ce nid avait été bien conservé puisque la localité à l'époque des dinosaures était constituée, en sa grande partie, de marécages, recouverts par la suite par des formations volcaniques.

© AFP 2017 Arno Burgi Des traces de dinosaure vieilles de 145 millions d’années découvertes en Chine

Della Negra, experte en paléontologie, a expliqué que cette découverte n'était pas unique dans cette région. Cependant, contrairement aux trouvailles précédentes, les chercheurs ont enfin pu faire une analyse de la peau et des dents de ces embrayons.

Par ailleurs, le chef de la municipalité a fait part de son espoir de créer un parc paléontologique sur le site des fouilles pour pouvoir mieux conserver cette zone, riche en trouvailles archéologiques. D'après lui, cela permettrait également d'attirer plus de touristes et donner de nouveaux emplois.

En 1997, des chercheurs ont déjà trouvé des œufs des dinosaures ainsi que des restes d'animaux préhistoriques qui venaient saccager les nids d'anciens géants.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »