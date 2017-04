Un astéroïde géant passera à proximité de la Terre le 19 avril 2017

Un grand astéroïde baptisé 2014 JO25 passera devant notre planète le 19 avril. Aucun risque que l'objet céleste percute la Terre, signale la NASA . Le rapprochement permettra aux scientifiques d'observer l'astéroïde à une faible distance.

Le corps céleste a été découvert en 2014 par des astronomes de l'observatoire de Catalina Sky Survey. C'est un objet d'environ 650 mètres, précise la NASA, et, fait notable pour les astronomes, sa surface réfléchissante est deux fois plus grande que celle de la Lune.

L'astéroïde survolera la Terre à une distance de 1,8 million de kilomètres, un éloignement négligeable du point de vue de l'univers. La dernière fois qu'un corps céleste de cette envergure s'est approché aussi près de notre planète, c'était en 2004.

2014 JO25 sera visible dans le ciel nocturne le 19 avril, mais à l'œil nu, il sera difficile de l'apercevoir.

Un autre objet de taille similaire passera à proximité de la Terre en 2027, plus précisément à une distance de 380 000 km. Nul doute qu'il fera l'objet d'une étude encore plus approfondie.

