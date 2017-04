Des scientifiques sibériens créent un remède révolutionnaire pour les crevettes

Les scientifiques de l'Université polytechnique de Tomsk, en Sibérie occidentale, ont mis au point un médicament à base de nanoparticules d'argent, l'« Argovit », pour lutter contre le virus des taches blanches affectant les crevettes, annonce le service de presse de l'université.

​

Le virus des taches blanches est un fléau pour les éleveurs mexicains. Après l'apparition des taches blanches sur la coquille, l'animal s'affaiblit puis meurt. Bien que la maladie ne se transmette pas à l'homme, elle cause tout de même d'importantes pertes dans les exploitations agricoles.

Certaines fermes du Mexique ont d'ores et déjà testé l'invention des scientifiques sibériens. On a donné le médicament à des crevettes malades, et 96 heures plus tard, plus de 80 % d'entre elles étaient guéries.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».