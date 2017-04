Une voix grave fait paraître les objets plus grands

La vente de biens et services est toujours accompagnée de toute une variété de sons, allant d'une musique douce à la voix d'un acteur qui s'adresse aux acheteurs potentiels. Mais, selon le professeur Michael Lowe du Georgia Institute of Technology, les spécialistes du marketing agissent intuitivement, n'ayant souvent aucune idée de la façon dont le son affectera la communication avec les clients.

Dans un article publié dans la revue Journal of Marketing Research, M. Lowe et son collègue montrent comment la hauteur des ondes sonores participe à tromper la perception de l'interlocuteur.

Les participants de la première expérience ont écouté une pub radio qui présentait un sandwich. La voix de l'annonceur numérique variait entre plus grave ou plus aigüe. Lorsqu'ils ont été invités à décrire le produit en question, les chercheurs ont constaté que ceux qui entendaient une voix aigüe imaginaient un plus grand sandwich que ceux qui écoutaient le texte dans des tons plus élevés.

« Même le moindre repère, comme par exemple une variation dans la hauteur du son, peut entraîner une différence sensible dans la perception des produits avec lesquels ces sons sont associés. Nous montrons par quel moyen majeur le symbolisme du son transcende celui du mot, étendant ainsi les horizons de la recherche sur le "symbolisme du son" et plus généralement sur le marketing sensoriel », a déclaré le scientifique dans un communiqué de presse.

À quelles conclusions en sont-ils arrivés? La prochaine fois que vous entendrez une publicité prononcée dans une voix aigüe, il faudra vous demander si le sandwich sera réellement aussi grand que vous l'imaginez…

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »