Des scientifiques révèlent l’apparence d’une femme qui a vécu il y a 13.000 ans

La question de l'apparence de nos lointains ancêtres a toujours intrigué des scientifiques du monde entier. Aujourd'hui, des paléontologues australiens lève un coin de voile sur ce mystère; a indiqué le journal scientifique Antiquity.

En effet, les chercheurs ont réussi à reconstituer le portrait d'une femme thaïlandaise datant d'il y a quelques 13 000 années.

« Nous n'avons pas utilisé les méthodes traditionnelles de reconstitution faciale. Elles sont très populaires, mais déjà en 2002, nos collègues ont prouvé qu'elles n'étaient pas véridiques », a expliqué Susan Hayes de l'Université Wollongong cité par LiveScience indiquant que ces méthodes n'étaient pas basées sur des faits réels mais sur les anciennes théories de Darwin.

Mme Hayes et ses collègues ont eu recours à une autre méthode basée sur les données statistiques et révélant comment l'épaisseur des muscles du visage dépendait des os crâniens. Les chercheurs ont appliqué cette approche pour reconstituer le portrait d'une femme qui avait vécu il y a 13 000 ans dans les grottes de Tham Lod au nord-ouest de la Thaïlande. Les résultats de l'étude ont révélé que cette femme avait le même type du visage que celui des Asiatiques de nos jours.

Toutefois, certains traits de son visage comme, par exemple, le nez ou la bouche étaient plus proches des femmes africaines, ce qui prouve que l'anatomie humaine a tout de même considérablement changé au cours de ces derniers 13-15 000 ans.

