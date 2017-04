Des scientifiques russes créent un dispositif anti-missile sophistiqué pour les avions

L'Académie décrit en particulier un dispositif sophistiqué, dont les destinations possibles sont les télécommunications, le sondage et la guerre électronique, dans un document sur les développements les plus importants des scientifiques russes en 2017, publié sur son site officiel.

Selon le document, il s'agit d'un générateur supraluminique à impulsion électromagnétique (IEM) d'une durée d'une subnanoseconde, conçu sur la base d'une photocathode parabolique de 200 mm de diamètre à ultra large bande, actionné par des impulsions lasers ultra courtes.

Autrement dit, d'après la conception des scientifiques, ce générateur sera capable de brouiller le guidage des missiles ennemis par des rayonnements d'IEM superpuissants.

« Le dispositif assure une sécurité de vol de l'avion dans une situation où il est ciblé et déjà attaqué par des missiles guidés », informe-t-on dans le rapport.

