Des chercheurs russes mettent au point une installation anti-catastrophe nucléaire

Des spécialistes du Centre scientifique d'État de Krylovski de Saint-Pétersbourg viennent d'élaborer des plans techniques pour la construction d'une installation de production d'énergie électronucléaire à gabarit réduit, dont la puissance est de 25 MW.

D'après les chercheurs, il s'agit d'un coffrage de sécurité de 10 mètres de diamètre et d'une longueur de 35 mètres. L'installation est équipée d'un accélérateur nucléaire de protons produisant un faisceau d'énergie relativement bas et d'un réacteur sous-critique à circuit unique de haute température d'une puissance de 200 MW doté d'un caloporteur hélium.

En outre, de telles installations pourraient être utilisées à l'avenir pour « brûler » des déchets radioactifs, ce qui permettrait de résoudre des problèmes écologiques liés à l'impact du nucléaire.

L'amélioration du niveau de la sécurité des systèmes nucléaires est un des principaux défis contemporains. Dans de nombreux pays des chercheurs tentent d'élaborer des installations permettant de réduire le risque d'un accident nucléaire lié au déclenchement d'une réaction en chaîne incontrôlable.

La catastrophe nucléaire de Tchernobyl est un accident nucléaire survenu le 26 avril 1986. Il s'agissait du plus grand accident nucléaire de l'histoire. L'explosion a eu lieu dans le quatrième bloc de la centrale de Tchernobyl, située seulement à 120 kilomètres de Kiev, la capitale ukrainienne.

