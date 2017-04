La NASA présente sa «cotte de mailles» spatiale

Les scientifiques de la NASA ont développé un nouveau « tissu » révolutionnaire, ressemblant à s'y méprendre à une cotte de mailles en argent, relate le site officiel de l'agence spatiale. Contrairement à ses analogues, le tissu est entièrement fabriqué en impression 3D, ce qui permet de lui conférer une configuration et une panoplie de fonctions à la carte, précisent les chercheurs.

Les scientifiques espèrent que cette nouvelle « cotte de mailles » protégera mieux les satellites des radiations cosmiques que les solutions actuelles. Ce textile devrait aussi permettre de réduire les coûts relatifs à l'assemblage des satellites et des systèmes de communication destinés aux sondes télécommandées, dont les antennes seront fabriquées à base de ce type de tissus.

Dans les mois à venir, la NASA envisage de tester son invention en temps réel à bord d'un ISS ou d'un satellite expérimental, ainsi que d'examiner la possibilité d'imprimer de tels matériaux souples dans l'espace.

