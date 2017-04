Dans quelques heures, un astéroïde «potentiellement dangereux» frôlera la Terre

Juste un peu avant minuit (23h23 heure de Paris), dans la nuit du 19 au 20 avril, l'astéroïde baptisé 2014-JO25 va frôler notre planète, préviennent les experts. Il convient de préciser que la distance est exprimée à l'échelle de l'univers, ce qui veut dire qu'il passera à 1,8 million de km de la Terre.

© Fotolia/ Paul Fleet Un astéroïde géant passera à proximité de la Terre le 19 avril 2017

Cependant, la NASA le qualifie de « potentiellement dangereux » puisque cette distance est assez suffisante pour que JO25 soit inscrit sur la liste des objets qui peuvent présenter une menace pour la vie sur la planète Terre et conduire à une catastrophe au moins à l'échelle régionale, selon les données.

« C'est la première fois qu'un astéroïde d'une telle taille s'approchera aussi près de la Terre », indique la NASA.

En plus, l'astéroïde se déplacera à la vitesse de 33 km/sec, ce qui est assez rapide pour un astéroïde. Ainsi, au moment où il frôlera la Terre, JO25 sera visible même avec des petits télescopes et ceci, grâce à sa surface brillante, mais à l'œil nu, il sera difficile de l'apercevoir.

© NASA. /JPL-Caltech/GSSR Photos de l'astéroïde 2014-JO25 prises par un radar

Ce corps céleste a été pour la première fois repéré au mois de mars 2014 en Arizona par l'astronome britannique Ron Baalke, dans le cadre du programme Catalina Sky. L'astéroïde est apparu suite à la collision de deux autres astéroïdes et sa forme rappelle un haltère ou un bottillon.

Un autre objet de taille similaire passera à proximité de la Terre en 2027, plus précisément à une distance de 380 000 km.

