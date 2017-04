La météorite martienne «Beauté noire» dévoilera les mystères de la planète rouge

© REUTERS/ NASA/JPL-Caltech/Univ. of Arizona La NASA découvre des «rivières» de métal coulant sur Mars

Des chercheurs de l'Université de Copenhague ont acheté un fragment de la célèbre météorite martienne NWA 7034, plus connue sous le nom de « Beauté noire ». La valeur principale de cette météorite consiste en ce qu'elle contient des particules de la première croûte martienne, annonce le site sci-news.com.

Selon les scientifiques, la météorite s'était retrouvée dans l'espace il y a environ cinq millions d'années, suite à la collision de Mars avec un grand astéroïde. La météorite représente ce qu'on appelle une brèche, c'est-à-dire une roche composée de fragments angulaires pris dans un ciment naturel.

L'âge des fragments que la météorite comprend varie entre 2 et 4,4 milliards d'années, ce qui laisse suggérer qu'il s'agit des plus anciens échantillons de roche martienne jamais retrouvée sur la planète Terre.

© NASA. Goddard Space Flight Center Des astronomes expliquent comment Mars est devenu un désert

Seules 150 météorites martiennes ont été retrouvées sur Terre. La pierre en question a été découverte en 2011 dans le désert du Sahara, sur le territoire du Maroc. Sa masse totale est estimée à 320 grammes. La plupart de ses morceaux se trouvent dans les collections privées et passent sous le marteau au prix de 19 000 euros le gramme. L'Université de Copenhague a acheté un fragment de 44 grammes à un collectionneur français et des chercheurs l'ont déjà scié en tranches fines pour l'étudier plus en profondeur. Ils espèrent obtenir de nouvelles informations sur la façon dont Mars s'est formée et transformée.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »