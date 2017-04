La force de la pensée mettra-t-elle les claviers au chômage?

Écrire des messages par la force de la pensée? Le scénario n'a rien de fantaisiste. Il s'agit en effet d'un nouveau projet lancé par le PDG de Facebook Mark Zuckerberg. Celui-ci a annoncé que le réseau social élaborait un système capable de décoder des mots qu'une personne souhaite prononcer et de les transcrire sur un ordinateur à une vitesse de 100 mots par minute.

« Nous travaillons sur un système qui vous permettrait de taper directement par la pensée, soit cinq fois plus rapidement que lorsque vous tapotez sur votre téléphone portable. Nous cherchons à créer une technologie portative qui peut être commercialisée en masse », a-t-il écrit sur sa page Facebook.

« La simple possibilité de taper oui/non depuis votre cerveau permettra de rendre la réalité augmentée plus naturelle », lit-on sur le compte de M. Zuckerberg.

Selon le fondateur du réseau social, la mise en place d'un système de ce type constituera un premier pas vers la technologie d'échange de pensées.

Afin de réaliser le projet visant à « lire » des pensées, Facebook a constitué une équipe de plus de 60 scientifiques et ingénieurs spécialisés dans les technologies d'intelligence artificielle permettant de comprendre le langage, les systèmes d'imagerie cérébrale et les prothèses neurologiques.

