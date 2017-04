Plus sûr, moins cher, la Russie développe un système de navigation pour hélicoptères

Des ingénieurs russes ont mis au point un capteur à effet Doppler dernier cri pour mesurer la vitesse et la dérive des hélicoptères civils. Il est destiné à remplacer à l'avenir des matériels étrangers similaires, a annoncé le holding russe Rosselectronika dans un communiqué.

« Dans le cadre du remplacement des composants critiques de l'équipement radioélectronique, des spécialistes du bureau d'études Loutch ont mis au point un capteur à effet Doppler de dimensions réduites qui permet aux hélicoptères de mesurer la vitesse et la dérive. L'appareil est également jumelé à un altimètre. L'appareil est destiné à être utilisé lors du déplacement de l'appareil et en vol stationnaire », indique le communiqué.

© Photo. Russian helicopters Quel est le secret de la popularité des hélicoptères russes?

Selon ce dernier, l'appareil peut doter tous les types d'hélicoptères civils. Pour le moment, il n'existe qu'à l'état de prototypes et devrait être certifié prochainement.

« Le nouvel appareil détermine automatiquement la distance jusqu'à la surface ainsi que sa nature — eau, terre, forêt, ce qui permet d'exclure complètement "le facteur humain" dans certaines situations et d'éviter des erreurs de pilotage », a expliqué le communiqué.

Arseny Brikine, directeur-adjoint du holding a souligné que le marché des capteurs et d'autres équipements de bord d'hélicoptères étant saturé par le matériel importé de l'étranger, il était temps de rééquiper ces derniers, d'autant plus que le prix de ces composants étrangers se répercute sérieusement sur le coût des hélicoptères et de leur exploitation.

