La Chine lance Tianzhou-1, son premier cargo spatial (vidéo)

Ce jeudi, la Chine a lancé avec succès le vaisseau spatial chinois Tianzhou-1 (Vaisseau céleste-1). Il s'agit du lancement du premier vaisseau spatial chinois chargé de transporter des cargaisons.

Le lancement a été effectué par la fusée porteuse Longue Marche-7 qui a décollé à 19H41 heure locale depuis le port spatial Wenchang dans la province de Hainan.

Le vaisseau livrera en orbite plus de six tonnes de fret, y compris du carburant et d'autres matériaux pour le laboratoire spatial Tiangong-2.

La CASC a en outre déclaré qu'en 2017 la Chine envisageait d'effectuer environ 30 lancements dans l'espace. En particulier, il s'agit du programme de télédétection de la Lune, dans le cadre duquel il est prévu de lancer le satellite Chang'e-5 à l'aide de la fusée chinoise la plus puissante, Changzheng 5 (Longue marche 5).

La Chine envisage également de lancer un module principal de sa station spatiale en 2018 pour tester les technologies appropriées. Il est prévu que la station chinoise soit pleinement opérationnelle à partir de 2022.

