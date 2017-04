L’Antarctique, vit-il ces derniers jours?

Une troublante découverte concernant le contient austral a été faite aux États-Unis. En analysant des clichés de la surface de l'Antarctique recueillis au cours des 70 dernières années, des chercheurs américains de l'Université Columbia à New York et de l'Université de Chicago ont découvert des centaines de rivières, de lacs et de ruisseaux temporaires d'eau de fonte couvrant le continent blanc qui pourront provoquer sa fonte dans un avenir proche.

« Auparavant, personne n'a tenté de définir le nombre de cours d'eau qui apparaissent sur l'Antarctique, car il était considéré qu'ils émergeaient relativement rarement. Maintenant, nous essayons d'estimer comment une telle fonte pourrait affecter l'élévation du niveau des mers à l'avenir », a commenté Douglas MacAyeal de l'Université de Chicago.

Après avoir examiné des clichés du continent blanc, des chercheurs sont même parvenus à faire une carte. Selon eux, certains cours d'eau découverts mesurent des dizaines de kilomètres et occupent une surface importante.

Il est d'autant plus étonnant que beaucoup de lacs et rivières «temporaires» existent depuis des dizaines voire des centaines d'années sans « vouloir » disparaître.

Selon Robin Bell de l'Université Columbia à New York et ses collègues, les lacs en question sont une menace pour les glaces de l'Antarctique, car ils accélèrent et intensifient leur fonte.

Néanmoins, une lueur d'espoir existe, d'après les scientifiques. Une partie des rivières découvertes pourraient minimiser le danger en emportant l'eau des lacs vers l'océan Austral.

