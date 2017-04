Cette exoplanète peut être le meilleur endroit pour vivre en dehors du Système solaire

Les chercheurs du Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics ont découvert une planète qui pourrait abriter la vie. Sa taille est 40 % supérieure à celle de la Terre. Elle tourne autour de l'étoile LHS 1140, à une distance de 40 années-lumière de notre Système solaire. La masse de l'exoplanète dépasse largement celle de la Terre ce qui suggère sa solidité. Elle est constituée de roche et possède un noyau de fer dense. Selon les évaluations des astronomes, la planète a plus de cinq milliards d'années.

La naine rouge LHS 1140 se trouve à la dernière étape de son évolution, ce qui veut dire qu'elle émet moins de rayonnements capables de détruire l'atmosphère des planètes que les étoiles analogues. Grâce à cela, la planète qui gravite à une courte distance de l'étoile peu lumineuse LHS 1140, peut réunir toutes les conditions pour la vie et en fin de compte s'avérer habitable.

« Les conditions créées sur la nouvelle planète par son étoile semblent être extrêmement favorables à l'existence de la vie. L'étoile LHS 1140 tourne plus lentement et émet moins des rayonnements à haute énergie que les étoiles du même type à faible masse. Afin que la vie puisse exister sous la même forme qu'on la connaît, de l'eau liquide doit exister à sa surface ainsi qu'une atmosphère autour d'elle », indique le site du centre.

Selon les chercheurs, cette planète est la plus prometteuse de toutes les planètes du point de vue de l'existence de la vie en dehors du Système solaire.

