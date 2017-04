Lilium Jet: la première voiture volante électrique à décollage vertical en action (vidéo)

Des ingénieurs de la société allemande Lilium Aviation, fondée en 2015, ont mené à bien le vol inaugural de Lilium Jet, la première voiture volante électrique capable de décoller et d'atterrir à la verticale comme un hélicoptère, annonce le portail informatique The Verge.

Grâce aux décollage et atterrissage verticaux, l'aéronef n'a pas besoin de piste d'atterrissage, ce qui facilite considérablement son utilisation.

Cet hybride de voiture et d'hélicoptère équipé de 36 moteurs électriques peut notamment voler jusqu'à 300 km/h. Une fois rechargé, il est en mesure de parcourir une distance de 300 kilomètres.

Le modèle en question peut accueillir deux passagers, pourtant les développeurs assurent que Lilium Jet pourra bientôt transporter jusqu'à cinq personnes. Les Allemands espèrent que leur invention aidera à résoudre le problème des transports, la voiture électrique pouvant être utilisée comme taxi.

