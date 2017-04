Chute d’astéroïdes: un danger encore plus grand que le feu et les tsunamis dévoilé

Des scientifiques britanniques ont dévoilé un scénario prévoyant la chute sur Terre de 50 000 astéroïdes d'un diamètre allant de 15 à 400 mètres. Il s'est avéré que les conséquences les plus meurtrières seraient liées au vent violent et à l'onde de choc, apprend-on d'une étude publiée dans Geophysical Research Letters

Si 50 000 astéroïdes d'un diamètre allant de 15 à 400 mètres et d'une densité de 3 100 kilogrammes par mètre cube tombaient sur notre planète, tous les objets d'une taille est inférieure à 56 mètres seraient détruits par l'onde de choc.

Les astéroïdes pourraient également causer des tremblements de terre et des pluies de feu ainsi que des incendies et des tsunamis.

© Fotolia/ Paul Fleet Un astéroïde géant passera à proximité de la Terre le 19 avril 2017

Pourtant, le vent resterait le facteur le plus dangereux. Après l'explosion, l'onde de choc serait suivie d'une réduction de la pression et de la densité de l'air. Cela entraînerait de puissantes rafales dirigées vers le lieu où serait tombé l'astéroïde. Les courants d'air seraient si forts qu'ils détruiraient quasiment tout sur leur passage.60% des objets d'un diamètre de moins de 400 mètres seraient détruits par le vent et l'onde de choc, 30% seraient endommagés par les rayonnements provoqués par les explosions des astéroïdes.

