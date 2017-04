Une lune de Saturne pourrait abriter des organismes vivants

Des organismes bioluminescents pourraient vivre dans l'océan souterrain d'Encelade, estime l'exobiologiste de la Nasa Rocco Manicelli.

Les tardigrades (ou oursons d'eau) pourraient habiter dans ces conditions, a-t-il raconté au blog Gizmodo.

En effet, ces animaux proches des arthropodes figurent parmi les animaux les plus résistants, capables d'endurer des contraintes extrêmes qui tueraient presque n'importe quelle autre forme de vie. Ils peuvent vivre dans des sources chaudes comme sous la glace.

La Nasa a découvert des molécules d'hydrogènes dans des échantillons de vapeur et dans des particules en provenance d'Encelade, un des satellites de Saturne. Encelade, sixième satellite de Saturne par la taille et du quatorzième par son éloignement, a une masse 200 000 fois inférieure à celle de la terre.

