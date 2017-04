Comment voit-on la Terre et la Lune depuis l'orbite de Saturne?

La NASA vient de publier une photographie de la Terre et de la Lune faite depuis l'orbite de Saturne par la sonde spatiale Cassini.

A une distance de 1,4 milliard de kilomètres, la Terre et son satellite ne ressemblent qu'à deux petits points à peine visibles.

En outre, on peut distinguer sur l'image fournie par la NASA les fragments des anneaux de Saturne, composés de morceaux de glace.

La sonde spatiale Cassini, qui terminera sa mission de 20 ans en septembre, fait depuis 2016 des approches de plus en plus précises et passe régulièrement entre les anneaux de Saturne.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».