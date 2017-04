Ce drôle de rat peut survivre près de 18 minutes sans oxygène

Les cellules cérébrales des mammifères commencent à mourir quand elles sont privées d'oxygène, se retrouvant ainsi à cours d'énergie. Mais ce n'est pas le cas des rats-taupes nus qui disposent d'un mécanisme de secours.

Outre une durée de vie exceptionnellement longue pour les rongeurs, qui dépasse parfois 30 ans, les rats-taupes nus ont une autre capacité surprenante: les scientifiques ont établi qu'ils peuvent arrêter leur respiration, et utiliser le fructose pour produire de l'énergie au lieu du glucose.

© Wikipedia Un rat-taupe nu

Selon la revue Science , les rats-taupes nus peuvent rester privés d'oxygène pendant 18 minutes sans impact négatif conséquent, tandis que certaines souris meurent en 20 secondes.

En l'absence d'oxygène, le métabolisme de cet animal change de mode de fonctionnement en utilisant comme sucre le fructose au lieu du glucose, pour créer suffisamment d'énergie et assurer ainsi pendant plusieurs heures le fonctionnement d'organes essentiels comme le cœur et le cerveau.

« Comme l'ADN des souris et des rats-taupes nus est à 94 % identique, il est possible que nous soyons en mesure d'"emprunter" ce métabolisme inhabituel à l'avenir », a estimé Gary Lewin du Centre de médecine moléculaire à Berlin.

Le rat-taupe nu (Heterocephalus glaber) est un mammifère unique qui possède de nombreuses capacités étonnantes. C'est un rongeur souterrain sans poils de la taille d'une souris et d'un poids de 30-50 grammes qui vit en Afrique de l'Est. Dans les années 1970, les scientifiques ont découvert que ces créatures ont une espérance de vie anormalement longue pour leur taille et ne sont pas sujettes au cancer. En outre, les rats-taupes nus ne sentent presque pas la douleur, et ne réagissent pas à l'irritation de la peau par des acides.

