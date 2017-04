La Chine mène des expériences sur des cellules souches humaines dans un vaisseau spatial

© AP Photo/ Ju Zhenhua/Xinhua Le vaisseau spatial chinois Tianzhou-1 prêt à être lancé

La Chine mène des expériences à bord du vaisseau cargo Tianzhou 1 sur des cellules souches pour étudier la possibilité de reproduction humaine dans l'espace, informe l' Agence Chine nouvelle

Les recherches scientifiques comprennent des études de la prolifération et la différenciation des cellules souches, la différenciation des cellules germinales et l'impact de la microgravité sur des cellules osseuses, a déclaré Li Xuzhi, ingénieur de l'équipe du programme spatial habité de la Chine.

Les scientifiques au sol contrôlent à distance l'équipement scientifique et reçoivent les images des cellules captées à l'aide du microscope.

© AFP 2017 Fred Dufour La Chine lance Tianzhou-1, son premier cargo spatial (vidéo)

D'après les estimations, les expériences en microgravité fourniront un fondement théorique et technique pour l'étude de la reproduction humaine dans l'espace.

Le Tianzhou 1 a commencé son voyage de cinq mois dans l'espace jeudi soir. Le vaisseau s'arrimera au laboratoire spatial chinois Tiangong II en orbite pour livrer du carburant et d'autres marchandises.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».