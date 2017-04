Hubble prend l’image de l’étoile qui a éclipsé une galaxie entière

À l'aide du télescope orbital Hubble, des scientifiques ont réussi à capturer une image de la galaxie NGC 7250, dans la constellation du Lézard. Elle est presque invisible pour les humains, car sa lumière est éclipsée par la puissante lumière de l'étoile TYC 3203-450-1, selon le site du télescope spatial.

Ce phénomène est expliqué par le fait que le TYC 3203-450-1 se trouve sur un trajet entre la Terre et la galaxie, laquelle est éloignée de notre planète de 45 millions d'années-lumière, tandis que l'étoile n'est située qu'à quelques dizaines d'années-lumière de la Terre, au sein de la Voie lactée. Pour cette raison, elle semble être beaucoup plus brillante que la NGC 7250, l'une des galaxies les plus actives de l'univers.

Cette configuration particulière, d'après l'équipe scientifique du Hubble, est une excellente illustration de l'un des principaux problèmes de l'astronomie: la méthode de mesure de la distance des étoiles et d'autres sources de lumière dans l'espace.

