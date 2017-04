Terriens, regardez en l'air, avez-vous vu ces «fleuves» de gaz brûlants et lumineux?

Une équipe de chercheurs de l'Université canadienne de Calgary ont découvert des « fleuves » de gaz à une altitude de quelques centaines de kilomètres au-dessus de la surface de la Terre, la température du gaz s'élevant à 3 000 degrés Celsius, lit-on sur Phys.org. La découverte a été faite grâce à l'un des satellites Swarm, destinés à étudier le champ magnétique de la Terre, qui avait volé à travers une aurore boréale récemment retrouvée, baptisée « Steve ».

« Steve » a été remarquée par des volontaires de l'organisation Alberta Aurora Chasers chargée de l'observation des aurores boréales, qui ont d'ailleurs pu voir des rayures vertes et violettes qui étaient différentes de toutes les genres connus d'Aurores boréales. Les rayures s'étendaient sur des centaines et des milliers de kilomètres et leur largeur atteignait 25-30 km.

Selon les résultats de l'observation, la température au sein de l'aurore boréale monte brusquement jusqu'à 1 000 degrés Celsius et la vitesse du flux atteint six kilomètres par seconde.

Les scientifiques s'emploient actuellement à décrire de possibles mécanismes de la naissance d'un nouveau type d'aurores boréales.

