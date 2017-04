Scientifiques américains: améliorez votre mémoire… en marchant!

Des scientifiques de la New Mexico Highlands University aux États-Unis ont prouvé que le footing contribuait la circulation du sang vers le cerveau et, par conséquent, à améliorer la mémoire et les habilités cognitives. Cet effet est moins accentué que pendant le jogging, mais beaucoup plus que pendant une séance de vélo, relate le site Web EurekAlert!

Les auteurs de la recherche sont arrivés à cette conclusion en observant 12 jeunes gens en bonne santé. Les bénévoles marchaient à la vitesse constante d'environ un mètre par seconde en position strictement verticale, la vascularisation du cerveau étant surveillée à l'aide de l'ultrason.

Auparavant, des médecins américains ont démontré que l'activité physique à l'âge mûr pourrait être liée à une réduction du volume du cerveau sur une période de 20 ans. À leur tour, des statistiques espagnoles ont déterminé que parmi les pays membres de l'UE, le plus haut niveau d'activité physique a été établi en Suède, au Danemark et en Finlande.

