Un virus volant les mots de passe d’applis de services bancaires retrouvé sur Google Play

Les experts de l'entreprise slovaque spécialisée dans la sécurité informatique ESET ont détecté sur Google Play une application qui vole les mots de passe des services bancaires mobiles, de Facebook et d'Instagram. Sous le couvert d'un programme de lampe de poche, vous risquez de télécharger un cheval de Troie baptisé Android/Charger sur votre portable, préviennent les employés de la société.

Après l'installation et le lancement, le programme « Flashlight LED Widget » demande les privilèges d'administrateur de l'appareil et l'autorisation pour ouvrir des fenêtres sur d'autres applications, ensuite le virus envoie sur le serveur de commandes des malfaiteurs des informations de l'utilisateur, y compris la liste des applications installées et une photo du propriétaire, faite par la caméra du devant.

De plus, le cheval de Troie peut bloquer l'écran des appareils mobiles avec un message de téléchargement de mises à jour. Selon les experts d'ESET, cette application est utilisée pour voler de l'argent des comptes bancaires. Les malfaiteurs bloquent à distance le smartphone pour que la victime ne puisse pas remarquer les activités suspectes et prendre des mesures.

Les spécialistes notent que le virus a été désactivé en Russie, en l'Ukraine et en Biélorussie. Lorsque sur un smartphone infecté, une banque mobile ou un réseau social sont lancés, l'écran affiche une fausse fenêtre pour entrer les données. Noms d'utilisateur, mots de passe ou les informations des cartes de crédit sont envoyés aux voleurs.

Au cours de leur étude, les experts d'ESET ont observé l'interception de mots de passe sur les applications mobiles de plusieurs sociétés dont: la Commonwealth Bank, la National Australia Bank et la Westpac, ainsi que Facebook, Instagram et Google Play.

« Pour prévenir l'infection, les spécialistes d'ESET recommandent de télécharger des applications uniquement sur les sites officiels, après avoir analysé les évaluations et commentaires des utilisateurs. Des demandes d'autorisation suspects (par exemple les droits d'administrateur pour les applications de lampe de poche) sont une raison de refuser l'installation d'une application », a précisé la société slovaque.

