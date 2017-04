Un robot qui «voit» comme les humains bientôt créé en Sibérie

Les chercheurs de l'Université d'État de Novossibirsk s'engagent à créer sous peu un robot capable de s'orienter dans l'espace grâce à une «vision» hors du commun, semblable à la nôtre, relate le site officiel de l'établissement d'enseignement supérieur.

Il est à noter que tous les modèles de robots actuels se déplacent dans l'espace presque exclusivement à l'aide de systèmes de positionnement en intérieur, ce qui implique l'installation de plusieurs dispositifs de repérage connectés à un réseau ou à un système de charge non durable. Or, l'invention des scientifiques russes semble résoudre ce problème une fois pour toutes.

Effectivement, le nouveau robot, dont le premier prototype fera son apparition en automne prochain, sera doté d'une vision semblable à la nôtre et pourra par conséquent distinguer de petits objets et même trouver une prise pour se charger en cas de nécessité.

À en croire les chercheurs, le robot a de très nombreuses applications potentielles: apporter du café, vider la poubelle, accompagner une personne à travers la ville, monter la garde devant un bâtiment, etc. On dirait que rien ne sera impossible pour lui!

