Le futur à vos portes: Uber pourrait lancer un taxi volant dès 2020

« L'aviation urbaine est l'évolution naturelle d'Uber », s'est enthousiasmé Jeff Holden, directeur du département production d'Uber. Le service de commande de taxi en ligne a en effet annoncé, ce 25 avril son intention de développer et de présenter un prototype d'une voiture volante d'ici à 2020, relate le journal USA Today.

La société a annoncé ce projet en simultané lors de l'exposition World Expo 2020 de Dubaï et lors de sa conférence Elevate Summit dans la ville américaine de Dallas. Uber a signalé qu'elle a établi des partenariats avec plusieurs villes et sociétés pour la création des voitures et d'une base technique nécessaire pour que la voiture puisse décoller et atterrir comme un hélicoptère.

M. Holden a remarqué que la mission initiale d'Uber consistait à donner aux gens plus de temps libre, à réduire le trafic et la pollution de l'environnement. C'est pourquoi le service travaille sur le principe « Appuyez sur un bouton et effectuez un vol ».

D'après plusieurs médias, la Dubai Road and Transport Authority soutient Uber dans l'étude de la demande de telles technologies dans la région.Uber est un service en ligne qui permet de commander un taxi à l'aide du site Web ou de l'application mobile. La société a été créée en 2009. Son QG se trouve à San Francisco aux États-Unis.

