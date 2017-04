Le mystère des anneaux de Saturne bientôt révélé?

La sonde spatiale Cassini commence le premier d'une série de 22 vols entre les anneaux de Saturne et son atmosphère. Ces vols seront la dernière mission de la sonde qui a pour but la collecte de données scientifiques et qui se terminera en septembre.

Avançant à la vitesse de 110 000 km/h, la sonde Cassini utilisera sa grande antenne comme bouclier car, à une vitesse pareille, la collision même avec de petites particules pourrait être tout à fait désastreuse pour l'appareil, malgré le fait qu'une telle collision soit peu probable.

L'antenne de la sonde ne sera pas orienté vers la Terre, c'est pourquoi pendant le vol le contact avec l'appareil sera perdu et ne sera rétabli que 20 heures après.

Si l'opération est réussie, Cassini effectuera encore 21 vols identiques après quoi elle entrera dans les couches denses de l'atmosphère de Saturne. Comme à ce moment-là il n'y aura plus de combustible à bord de la sonde, sa mission sera terminée.

D'après la NASA, il est prévu que la sonde envoie à la Terre des photos de très bonne qualité, ainsi que des informations qui permettront de résoudre beaucoup de questions sur l'histoire de cette planète. Les scientifiques envisagent, en particulier, d'obtenir des données sur la composition, la structure et la dynamique de l'atmosphère de Saturne, ainsi que de l'information précieuse sur ses anneaux.

© AFP 2017 NASA Une lune de Saturne pourrait abriter des organismes vivants

Une des missions principales de la Cassini est de mesurer la masse et, par conséquent, l'âge des anneaux de Saturne. Plus grande est la masse, plus grande est la possibilité qu'ils existent depuis de millions d'années. Auparavant, c'était impossible d'estimer le poids des anneaux car la sonde ne les survolait pas.

De plus, en passant entre la planète et ses anneaux, la sonde sera capable de mesurer les caractéristiques de l'espace autour de Saturne.

Pourtant, d'après des experts de l'Agence spatiale européenne, même si des scientifiques arrivent à estimer la masse des anneaux, il n'en résulte pas qu'ils pourront calculer leur âge. Pour faire cela, il est nécessaire de comprendre les paramètres de la composition des anneaux sont constitués presque uniquement d'eau sous forme de glace.

D'après une des théories, l'âge des anneaux pourrait être assez petit et ils pourraient représenter les restes d'une comète qui est passée trop près de Saturne et a été disloquée en plusieurs fragments par son champ de gravitation.

