Tourisme spatial: Moscou et Washington prêts à envoyer leurs clients vers l'ISS et la Lune

Les partenaires russes et américains ont fini d'examiner en détail les possibilités de vols touristiques à bord du vaisseau modernisé Soyouz tant vers la Station spatiale internationale (ISS) que vers la Lune, a annoncé Vladimir Solntsev, directeur général de la société de construction spatiale russe RKK Energuia dans une interview accordée à Sputnik.

« La rédaction de contrats pour les vols commerciaux vers l'ISS est un travail compliqué dépendant de plusieurs facteurs. On est en train de négocier les clauses du contrat avec des clients potentiels. La même chose est également vraie en ce qui concerne les survols de la Lune. Nous et nos partenaires avons fini d'examiner en détail les différentes possibilités de vols touristiques tant vers l'ISS que vers la Lune, mais la décision sera prise non seulement par nous, mais également en partenariat avec les autres puissances spatiales, car en dehors des problèmes économiques et techniques, il faut résoudre ceux de droit et autres », a indiqué le responsable.

Auparavant, il a annoncé qu'un accord sur neuf places touristiques à bord des Soyouz russes se rendant à l'ISS dans la période d'ici 2021, devrait être signé avec une compagnie étrangère. Il a précisé que les négociations étaient menées non seulement avec la Space Adventures américaine, mais aussi avec des autres compagnies et qu'il n'y aurait pas ni Russe ni personnalité publique parmi les touristes.

Depuis 2001, le monopole de la sélection de touristes spatiaux appartenait à la compagnie Space Advenure. C'est un homme d'affaires américain d'origine italienne Dennis Tito qui détient le titre de premier touriste spatial, ayant séjourné à l'ISS en 2001.

Depuis, six autres touristes ont visité l'ISS, payant leur ticket par des sommes qui ne cessaient pas d'augmenter avec le temps, allant de 20 à 35 millions de dollars.

