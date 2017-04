Une matière primaire du Big Bang créée par le Grand collisionneur de hadrons

Des chercheurs de l'Organisation européenne pour la recherche nucléaire (CERN) ont créé accidentellement une matière faite de quarks et de gluons, de l'époque du Big Bang, a annoncé le journal scientifique Nature Physics. Ils ont réalisé cette percée à l'aide du Grand collisionneur de hadrons, le plus grand accélérateur de particules du monde, situé à la frontière franco-suisse.

« Nous nous réjouissons d'une telle découverte. Nous avons une nouvelle occasion d'étudier la matière dans son état primaire. La possibilité d'analyser le plasma de quarks et de gluons dans des conditions plus simples et plus confortables, telle qu'une collision de protons, nous permettrait d'étudier le "comportement" de l'univers avant et après le Big Bang », a déclaré Federcio Antinori, le porte-parole de la collaboration ALICE au sein du Grand collisionneur de hadrons.

Selon certains chercheurs, le plasma de quarks et de gluons, ou, autrement dit le « quagma », est une matière qui consiste en une soupe de quarks et de gluons presque libres. Cela différencie ce type de plasma d'autres états de la matière, comme les solides, les liquides ou les gaz.

Pour « libérer » les quarks et les gluons en question, des températures extrêmement élevées sont nécessaires. Celles-ci, selon des chercheurs, n'ont existé qu'à l'époque du Big Bang.

Ainsi, des scientifiques étaient persuadés que créer ce plasma par un autre moyen était impossible. Pourtant, l'année dernière ils ont reçu les premières données prouvant que la « matière primaire de l'univers » pourrait se former à la suite de collisions des protons solitaires et d'ions plomb.

