La Russie construira un lanceur capable de rivaliser avec le Falcon US

Le nouveau lanceur russe sera capable de concurrencer la fusée Falcon de la société américaine SpaceX dirigée par Elon Musk, a indiqué le directeur général de la société de construction spatiale russe RKK Energuia Vladimir Solntsev, ajoutant que le calendrier de la mise en place du lanceur était déjà élaboré.

« RKK Energuia propose la création d'une nouvelle fusée porteuse de classe moyenne pour les lancements depuis les cosmodromes de Baïkonour et de Vostotchny, ainsi que de Sea Launch. La coopération est déjà effective et la phase de conception dans le cadre d'un projet exclusif est déjà lancée. La nouvelle fusée aura de très bonnes perspectives concernant le lancement de « Sea Launch » et, bien sûr, elle sera concurrencera le lanceur américain Falcone », a indiqué M. Solntsev.

Dans sa dernière interview à Sputnik, M. Solntsev a indiqué que dans les quatre prochaines années la société serait en mesure de mettre le nouveau lanceur à la disposition de la compagnie russe S7 Group pour le projet Sea Launch, que cette dernière avait acheté.

Le calendrier de la mise en place de la nouvelle fusée est déjà élaboré. Pour la première étape, il est prévu d'appliquer des moteurs RD-171M installés plus tôt sur la fusée ukrainienne « Zenit ». Pour la deuxième étape, des moteurs RD-0124 de la production du bureau Khimavtomatika seront utilisés.

Récemment, la société russe du secteur spatial RKK Energuia avait conclu un contrat avec Boeing pour l'envoi de touristes vers la Station spatiale internationale.

