Extraire le lithium des déchets miniers à bas coût? Des chercheurs russes l’ont fait!

Un groupe de chercheurs de l'Université nationale des sciences et technologies de Moscou (MISiS), dirigé par le candidat en sciences techniques Olga Krivolapova, ont élaboré une nouvelle technologie d'un traitement acide des déchets miniers visant à extraire le lithium. Selon les scientifiques, l'implication d'une telle invention dans l'industrie rendra possible la production d'un lithium de très haute qualité.

D'après les chercheurs russes, au bout de 20 ans, 40 000 tonnes de carbonate de lithium pourraient être extraites. Cela permettra de répondre entièrement à la demande du marché russe.

« Nous travaillons sur la création d'une nouvelle production qui permettra de renoncer complètement à l'importation de produits de base. La nouvelle technologie permettra d'accomplir parallèlement des procédés pour extraire et traiter le lithium ainsi qu'obtenir des produits valables tels que les sels du lithium, par exemple », a souligné Olga Krivolapova.

En Australie, au Brésil, au Canada et dans d'autres pays ce métal est extrait des minerais.

Sur le territoire de la Russie la seule mine de lithium était le site de Zavitinskoye, en Sibérie. Entre 1941 et 1997, on y extrayait du spodumène. Aujourd'hui le seul moyen d'obtenir ce métal et ses composés est de l'importer de l'étranger.

