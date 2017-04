Les premiers Américains pourraient avoir été des hommes de Néandertal

Après avoir analysé des os de mammouths brisés à l'aide d'outils de pierre, des paléontologues américains sont parvenus à la conclusion que les premiers humains sont arrivés sur le continent américain il y a 130 000 ans, peut-on lire dans la revue Nature.

«Cette découverte bouleverse entièrement notre vision de la date d'arrivée présumée de notre espèce sur le continent américain. Les choses que nous voyons ici prouvent qu'un certain type de nos ancêtres a fait son apparition en Amérique du Nord 115 000 ans plus tôt que prévu. Une question se pose: comment sont-ils arrivés là?», a souligné Judy Gradwohl, directrice du Muséum d'histoire naturelle de San Diego.

© Flickr/ Tyler Ingram Le mammouth bientôt espèce protégée?

Judy Gradwohl et ses collègues ont pu parvenir à une telle conclusion en examinant la disposition d'os de mammouths découverts dans le sud de la Californie dans les années 1992 et 1993.

Au milieu de ces ossements, les paléontologues ont remarqué plusieurs grosses pierres qui portaient des traces de fractures et étaient regroupés de façon peu naturelle.

Après analyse, il est devenu clair que les marques laissées sur les ossements n'avaient rien à voir avec des traces de dents de carnivores ou des processus géologiques naturels. Il s'agissait bien de traces laissées par des outils de pierre.

Pour l'instant, les scientifiques ne sont pas encore en mesure de déterminer qui étaient ces gens qui chassaient les mammouths et comment ils ont réussi à gagner le continent américain.

