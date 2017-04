Pourquoi les personnes obèses n’arrivent pas à développer leurs muscles

Les problèmes liés à l'obésité sont aujourd'hui largement étudiés. Selon les informations diffusées sur le site EurekAlert !, les chercheurs de l'Université américaine Ogasta à Georgia ont expliqué pourquoi les personnes obèses sont incapables de développer leur tissu musculaire. Le taux de myostatine, une protéine spécifique, est en cause.

Les personnes corpulentes produisent trop de myostatine, alors que cette protéine est largement connue pour être un inhibiteur du développement des tissus musculaires. Les personnes dont le taux de myostatine est trop élevé ont une part moins importante de tissu musculaire dans leur organisme.

Les scientifiques sont parvenus à une telle conclusion après avoir observé quatre groupes de souris : des souris maigres et des souris obèses qui produisent de la myostatine, et des souris maigres et obèses qui ne la produisent pas.

Les auteurs de la découverte estiment que les résultats des observations des souris sont applicables aux humains. Selon un des auteurs de la recherche, les scientifiques comptent trouver des moyens pour fabriquer un médicament imitant les activités physiques et permettant de limiter ou de réduire les risques d'obésité.

