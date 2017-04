Les astronautes de la NASA risquent d’être privés de scaphandres

Le directeur général de la NASA, Paul Martin, s'est dit être préoccupé que l'agence était en retard sur le développement de scaphandres modernes pour astronautes.

Le rapport publié par le directeur général de la NASA indique qu'il ne reste que 11 scaphandres sur 18 avec un système de survie portable valide. Les scaphandres que les astronautes utilisent maintenant à la Station spatiale internationale, ont été faits il y a 40 ans, alors que leur durée de vie est de 15 ans.

Paul Martin a déclaré que même la dépense d'environ 200 millions de dollars par la NASA pour le développement de trois nouveaux modèles de scaphandres n'a pas permis d en finalisé un seul.

« Il existe un risque, selon lequel les nouveaux scaphandres ne seront pas prêts pour les essais avant 2024, lorsqu'expire le délai fixé de travail de la Station spatiale internationale. On aura des problèmes encore plus graves si la période de l'exploitation de la Station spatiale internationale sera prolongée jusqu'à 2028 et les astronautes américains resteront privés d'équipement pour le travail dans l'espace ouvert », a déclaré l'inspecteur général de l'agence, Paul Martin.

Un conteneur de système de survie portable (A Primary Life Support System) fixé au dos des scaphandres fournit à l'astronaute du gaz respirable en liquidant les polluants, en ajustant le taux d'humidité et de dioxyde de carbone, contrôle le système de refroidissement et de ventilation. En outre, il contient des systèmes de communication et de télémétrie.

