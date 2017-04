La Chine emploie un robot dans une cafétéria universitaire

Un robot-cuisinier a été placé dans une cantine de la South China Agricultural University, dans la province du Guangdong, en Chine.

Il hache les nouilles à la vitesse de 340 coups par minute. Lors de son premier jour de travail le robot a préparé environ 400 repas.

Dans la vidéo, le robot porte une toque de cuisinier et coupe rapidement des nouilles chinoises.

M. Dong, un représentant de l'université, a expliqué que la cafétéria universitaire n'avait jamais été populaire parmi les étudiants. Désormais, les files d'élèves venues manger des nouilles préparées par le robot s'allongent devant la cantine.

Néanmoins, tous les étudiants ne partagent pas cet enthousiasme.

« Seule une nourriture préparée avec amour est bonne », a affirmé un des élèves de l'université.

Selon les informations, le « cuisinier » coûte près de 5 000 yuans (665 euros).

