Le mystère de la surdité de Francisco de Goya élucidé

Les participants à la Conférence sur l'histoire de la clinicopathologie dans la ville américaine de Towson (Maryland) ont expliqué que le peintre espagnol Francisco de Goya était atteint de surdité à l'âge de 46 ans, parce que son système immunitaire a commencé à détruire les cellules de son oreille intérieure.

Ronna Hertzano, chercheur à l'Université du Maryland à Baltimore et ses collègues sont parvenus à cette découverte.

« Comprendre les causes de la maladie de Goya est devenu un véritable roman policier pour nous. La question de savoir, de quoi Goya était malade, restait toujours un mystère pour les médecins du monde entier: moi, j'avais plusieurs hypothèses concernant le fait qui a généré sa surdité. D'un autre côté, s'il vivait de nos jours, les implants auraient pu lui rendre l'ouïe », signale Ronna Hertzano.

Ayant étudié tous les détails disponibles concernant la vie de Goya quelques années avant la maladie et après sa guérison, les chercheurs ont conclu que les hypothèses existantes n'étaient pas correctes. Selon les scientifiques, Francisco de Goya aurait pu être atteint de syndrome de Susac ou de syphilis.

