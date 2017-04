Une machine à voyager dans le temps dans un proche avenir?

Deux chercheurs, un Canadien et un Américain, sont en train d'inventer une machine à voyager dans le temps, a annoncé le site ScienceAlert. Ils ont déjà élaboré une formule mathématique qui les aidera à exécuter leur plan.

« Les gens pensent que le voyage dans le temps appartient à la fiction. Nous avons tendance à croire que ce n'est pas possible parce que, en fait, nous ne le faisons pas », a souligné Ben Tippett, physicien et mathématicien de l'université canadienne, « mais, sur le plan mathématique, c'est possible ».

© AP Photo/ Ringo H.W. Chiu Aide aux malades du cancer: des interfaces homme-machine seront réelles dans 4 ans

En collaboration avec David Tsang, un astrophysicien de l'University of Maryland, Ben Tippett a utilisé la théorie de la relativité générale d'Einstein pour créer un modèle mathématique de ce qu'ils nomment « domaine rétrograde acausal traversable dans le temps spatial » (Traversable Acausal Retrograde Domain in Space-time, littéralement TARDIS).

Le véhicule représentera une boite qui circulera dans l'espace et dans le temps. Dans de telles conditions, un objet mis à l'intérieur pourra voyager dans le passé ou le futur.

« Des experts dans mon domaine examinent la possibilité de créer des machines temporaires mathématiques depuis 1949, et mes recherches présentent une nouvelle méthode pour la construire », a conclu M. Tippet.

Selon les chercheurs, le seul problème auquel ils font face est le manque de matériaux nécessaires. Ainsi, avant de procéder à la création de la machine, les spécialistes devront créer les matériaux qui peuvent courber l'espace et le temps.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »