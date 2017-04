Le détachement d’un glacier antarctique géant capturé en interferogramme (photo)

La combinaison de deux clichés fournis les satellites Sentinel-1 en date du 7 et 14 avril derniers a permis de créer un interferogramme montrant l'accroissement de la fissure du glacier Larsen C, dans l'Antarctique. Il a été diffusé par l'Agence spatiale européenne (ESA) et commenté par la chercheuse polaire Anna Hogg.

« Nous pouvons mesurer l'augmentation de la fissure dans le glacier de façon beaucoup plus exacte en utilisant les informations précises sur la déformation de la surface, à partir d'un interferogramme de ce genre, plutôt qu'en employant une image d'amplitude ou en noir et blanc, où la fissure peut ne pas être toujours visible », a expliqué la scientifique.

La longueur de la fissure à Larsen C est déjà de 175 kilomètres. Lorsqu'un morceau de banquise se séparera du glacier, il sera un des plus gros jamais enregistrés, mais il est difficile de prédire quand cela arrivera.

Ayant analysé les données des stations de surveillance météorologique sur le glacier Larsen au cours des cinq dernières années, Jenny Turton, chercheuse de l'expédition antarctique britannique, et ses collègues ont constaté que des vents chauds influençaient de façon très importante le climat de l'Antarctique.

Au total, ces vents soufflent sur le glacier Larsen tous les deux ou trois jours en été et au printemps. De plus, ils pénètrent beaucoup plus loin à l'intérieur du continent que ce que les chercheurs avaient antérieurement estimé. Deux gros morceaux de la barrière de Larsen s'étaient déjà séparés de la partie continentale de l'Antarctique en 1995 et 2002 et « flottent » en mer.

