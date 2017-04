Un drone transformé en écran sphérique volant (vidéo)

L'utilisation des drones est en pleine expansion. Les spécialistes de la société japonaise Docomo n'ont pas ignoré ce domaine de percée technologique. Selon le journal Engadget, ils ont conçu un écran sphérique monté sur un drone : ainsi, les informations peuvent être diffusées durant le vol.

L'idée d'utiliser un drone comme plate-forme pour fixer un écran sphérique a nécessité de recourir à un cadre protecteur abritant une structure regroupant huit arcs dotés de diodes électroluminescentes. La vitesse de circulation du cadre muni de ces dispositifs forme une image unique.

Le poids de cette construction est de 3,4 kilogrammes, le diamètre de la sphère extérieure est de 88 centimètres. L'entreprise Docomo compte trouver une application commerciale de cette invention vers mars 2019.

