Le premier homme avec une tête transplantée sera Chinois

Le neurochirurgien italien Sergio Canavero, qui rêve depuis longtemps de transplanter la tête d'un homme paralysé sur un corps sain, a raconté au site OOOM les détails de la future opération pour laquelle il a déjà trouvé plusieurs volontaires.

Selon M. Canavero, ce sera un citoyen chinois qui sera opéré le premier, et non l'informaticien russe Valéri Spiridonov, souffrant de la maladie de Werdnig-Hoffmann, qui avait proposé sa tête pour la transplantation en 2015. Pourtant, il a souligné que le choix final n'avait pas encore été fait entre les candidats chinois.

L'opération sera effectuée au cours des 10 prochains mois par Sergio Canavero et Xiaoping Ren, de l'Université médicale de Harbin.

Selon le médecin, le corps du patient doit être refroidi à la température de —15°C, puis sa tête sera séparée chirurgicalement du corps et branchée à un appareil de circulation extracorporelle. Ensuite, la tête sera transplantée sur le corps du donneur préalablement préparé, après quoi toutes les structures anatomiques seront reliées séquentiellement.

Afin d'assurer la connexion intégrale de la moelle épinière, le chirurgien a l'intention de traiter la jonction avec du polyéthylène glycol qui, in vitro, a démontré sa capacité à coller des membranes cellulaires endommagées. En plus, pendant la période de rétablissement, les fibres nerveuses subiront une stimulation électrique. Les premières semaines, le patient devra rester dans un coma artificiel.

En 2016, les chirurgiens qui travaillent dans le cadre du projet baptisé HEAVEN/GEMINI (HEAd anostomisis VENture project with cord fusion) ont annoncé avoir réussi à restaurer de la moelle épinière endommagée chez les animaux. Comme preuve de leur réussite, les auteurs ont publié une vidéo avec des souris, des rats et des chiens à différents stades de leur rétablissement. De plus, Sergio Canavero et Ren Xiaoping ont récemment transplanté la tête d'un rat sur le corps d'un autre rat, en utilisant lors de la transplantation le corps d'un troisième rat comme système circulatoire auxiliaire.

