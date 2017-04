Pur génie: les libellules font le mort pour éviter les rapports sexuels

Les libellules Æschne des joncs femelles se jettent sur le sol et arrêtent de bouger lorsqu'elles sont poursuivies par des mâles insistants. Cette découverte a été faite par le biologiste de l'Université de Zurich Rassim Khelifa, raconte la revue New Scientist.

« J'étais surpris », a déclaré M. Khelifa, qui n'avait jamais vu cela en 10 ans d'étude des libellules.

Les femelles libellules sont particulièrement vulnérables en période de pondaison. En outre, la femelle Æschne des joncs n'a besoin que d'un mâle pour fertiliser tous ses œufs, de nouveaux « rendez-vous » pouvant endommager l'appareil reproducteur des femelles. Ainsi, elles sont contraintes d'utiliser une stratégie extrême pour éviter les mâles trop insistants.

Selon New Scientist, le biologiste a observé ce comportement 27 fois sur 31 tentatives. La stratégie a fonctionné 21 fois!

Actuellement, on connaît peu de représentants du monde des insectes dont les femelles utilisent de telles tactiques. Une variante de ce comportement a été observée chez les araignées, les mouches, les mantes religieuses et chez des demoiselles Ichnura dont les femelles mangent leur partenaire après l'acte sexuel.

