SpaceX reporte le lancement d’un cargo secret du Pentagone

L'entreprise astronautique SpaceX a annulé dimanche 30 avril le lancement de sa fusée Falcon 9 transportant une charge secrète de l'armée américaine, connue sous le nom de NROL-76, en raison d'un problème technique, a déclaré son porte-parole.

On « suspend [le vol, ndlr] aujourd'hui en raison d'un problème de capteur, le lancement est remis à demain matin », a déclaré SpaceX sur sa page Twitter.

Standing down today due to a sensor issue; backup launch opportunity tomorrow morning. — SpaceX (@SpaceX) April 30, 2017

​Le lancement de la fusée Falcon 9 était prévu pour 13h15, heure de Paris, depuis le cosmodrome de Cap Canaveral, en Floride. La fusée était censée lancer dans l'espace la « charge classifiée » NROL-76 pour le National Reconnaissance Office du gouvernement américain, qui conçoit, construit, et met en opération des satellites espions. Ce lancement est la première commande militaire de l'entreprise privée SpaceX.

