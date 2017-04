Combattre le diabète avec un smartphone? C’est possible!

Le diabète est devenu en quelques années un véritable problème touchant plus de 400 millions de personnes dans le monde selon les informations de l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Des recherches avancées dans ce domaine, publiées dans la revue scientifique Science Translational Medicine, ont permis à des chercheurs chinois et suisses d'élaborer une application mobile qui permet de contrôler le niveau de glucose dans le sang.

© AP Photo/ Stephan Savoia Des chercheurs découvrent une molécule capable d’«étouffer» le cancer

Ainsi, les biologistes ont effectué des tests sur des souris diabétiques. Pour ce faire, ils ont implanté aux rongeurs des cellules qui aidaient à fournir l'insuline ainsi que d'autres hormones susceptibles d'équilibrer le niveau de glucose. L'expérience a démontré que les cellules commençaient à élaborer les hormones nécessaires sous l'influence d'ondes de longueur définie.

À l'aide de l'application installée sur un smartphone, les scientifiques ont pu contrôler l'intensité et la durée du rayonnement ce qui les a aidés à déterminer le volume des hormones produites par les cellules.

Ainsi, grâce à ce système semi-automatique, le niveau de glucose dans le sang des souris a été maintenu au niveau nécessaire aux diabétiques.

S'appuyant sur ces résultats, les scientifiques supposent que cette technologie innovatrice a un fort potentiel pour le développement d'un traitement basé sur la transplantation de cellules.

