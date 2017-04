Pourquoi la peste existe-t-elle toujours?

La peste n'a pas encore disparu de la surface de la terre car son agent, le bacille de la peste, est capable de se cacher à l'intérieur des amibes en utilisant une protéine spéciale qui sert de signal « ne me mange pas », d'après un article publié dans la revue Applied and Environmental Microbiology.

D'après Viveka Vadyvaloo de l'université d'État de Washington aux États-Unis, le bacille de la peste se diffuse normalement d'un rongeur à un autre à l'aide des puces en pénétrant de temps en temps dans l'organisme humain. Quand les rongeurs ne sont pas nombreux elle se cache dans des amibes en attendant un meilleur moment.

Au cours de son histoire, l'humanité a vécu plusieurs grandes épidémies de peste. Récemment, des généticiens ont réussi à extraire des restes d'ADN des ossements de leurs victimes pour prouver qu'elles avaient été provoquées par la même bactérie, la Yersinia pestis. D'après les scientifiques, la peste a accompagné l'évolution de l'humanité tout au long de son histoire au cours des 10 à 15 000 dernières années en apparaissant et en disparaissant périodiquement.

Les scientifiques se sont intéressés au fait que la peste n'avait pas disparu lors d'une des épidémies ayant tué tous ses porteurs avant qu'ils puissent la transmettre à une nouvelle population de rongeurs ou d'humains.

D'après les chercheurs, plusieurs microbes sont capables de survivre s'ils sont « avalés » par des macrophages, c'est-à-dire des cellules spécialisées du système immunitaire qui détruisent les microbes et qui ressemblent aux amibes et aux autres protozoaires, ce qui est utilisé par la Yersinia pestis et d'autres agents de maladies dangereuses.

De là, les scientifiques ont conclu que les amibes pourraient servir de réservoirs naturels et d'agents de la peste, ce qui a été confirmé par plusieurs expériences.

© AFP 2017 STR Accro au portable, elle attrape à 14 ans une maladie réservée aux séniors

Le secret de survie de la Yersinia pestis dans les amibes est une protéine spéciale qui est produite par le bacille de la peste en grandes quantités et qui signifie « ne me mange pas » en langue chimique des amibes. Quand les chercheurs ont enlevé le gène responsable de la production de cette molécule, la Yersinia pestis a commencé à se dissoudre à l'intérieur des amibes, ce qui confirme le rôle clé de cette protéine dans la survie du microbe.

D'après les scientifiques, une telle « symbiose » des bactéries et des amibes pourrait expliquer pourquoi la peste n'a pas disparu après les grandes épidémies de l'Antiquité et représente encore aujourd'hui une menace pour les humains dans les pays en développement. Cette découverte pourrait aussi aider à réduire la fréquence des explosions de peste dans ces régions.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».