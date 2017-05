Elon Musk déclare la guerre aux bouchons

Le fondateur des sociétés SpaceX et Tesla Elon Musk a présenté une vidéo montrant le fonctionnement d'un système des tunnels routiers souterrains visant à décongestionner les artères de circulation des grandes villes.

Le projet baptisé The Boring Company représente un système de tunnels à 30 niveaux dans lesquels les voitures évoluant sur des plateformes spéciales roulent à une vitesse de 200 km/h.

© AFP 2017 Odd Andersen Folie des grandeurs: Elon Musk creuse un tunnel à Los Angeles

L'inventeur envisage de réaliser le projet à Los Angeles. Il espère que cette innovation jouera un rôle clé dans la lutte contre les embouteillages.

