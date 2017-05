Les boissons énergisantes sont dangereuses, et on sait désormais pourquoi

Red Bull, Monster Energy, Burn… Les scientifiques tirent depuis longtemps l'alarme sur la consommation de boissons énergisantes. Dans le sillage de leur popularité accrue, on note une augmentation des visites aux urgences et des décès, ce qui a soulevé des questions sur leur consommation.

Dans une étude dont les résultats ont été publiés par le Journal of the American Heart Association, deux groupes de huit bénévoles sains ont reçu une boisson énergisante ou un mélange de jus de fruit, de sirop et d'eau gazeuse. Les deux boissons contenaient la même quantité de caféine et les bénévoles les ont consommées pendant 45 minutes. Six jours plus tard, les chercheurs ont échangé les boissons et répété les expériences.

D'après les résultats, les gens présentaient généralement un plus haut niveau d'intervalles QT (temps nécessaire pour que les ventricules du cœur se préparent à battre à nouveau) deux heures après la consommation d'une boisson énergisante par rapport à l'autre boisson. Leur pression artérielle était également plus élevée après six heures. L'hypertension artérielle peut augmenter le risque de maladie cardiaque, ce qui peut entraîner une crise cardiaque et un accident vasculaire cérébral.

La différence dans les intervalles QT peut provoquer un battement cardiaque anormal, ce qui « peut mettre la vie en danger », mettent en garde les scientifiques.

