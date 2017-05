Voilà comment agissent les hommes confrontés au trop-plein de testo

Les scientifiques américains ont constaté que les hommes ayant un niveau élevé de testostérone avaient tendance à prendre des décisions spontanées en se basant sur l'intuition et ont en outre du mal à reconnaître qu'ils ont tort, lit-on sur le site du California Institute of Technology.

Au total, 243 hommes ont pris part à l'expérience. Les scientifiques ont choisi par hasard certains participants et leur ont donné de l'hormone, d'autres ont reçu tout simplement un placebo. Ensuite, les hommes ont été invités à passer un test comprenant différents exercices mathématiques nécessitant une réflexion approfondie.

Il s'est avéré que les personnes ayant pris de la testostérone, se basant sur l'intuition, ont donné plus de mauvaises réponses. En outre, influencés par l'hormone, ils n'ont même pas essayé de vérifier si la réponse était correcte ou pas.

Les scientifiques ont trouvé une explication à cette tendance: l'augmentation du taux de testostérone dans l'organisme masculin rend les hommes plus sûrs d'eux. Lorsqu'une personne est sûre d'elle-même, elle est convaincue d'avoir raison et ne manifeste aucune envie de corriger ses erreurs.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».