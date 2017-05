La première photo en couleur du vortex géant de Saturne

L'hexagone de Saturne est un énorme vortex situé au pôle Nord de la planète gazeuse, dont le diamètre est de 25 000 kilomètres. La sonde Cassini a volé la semaine dernière très près des nuages de Saturne et a photographié l'hexagone, mais les images étaient incompréhensibles pour les non-initiés. C'est pourquoi les photos ont été modifiées en couleur et, en conséquence, une zone bleu clair est apparue dans le centre de l'hexagone.

Processed color composite of Saturn's north polar vortex from @CassiniSaturn's pass on April 26, 2017 pic.twitter.com/58pyMjKx42 — Jason Major (@JPMajor) 28 апреля 2017 г.

La couleur sur les images est naturelle et obtenue en combinant le spectre rouge, vert et bleu. Les photos ont été prises par un objectif grand angle.

Le 26 avril, passant entre l'anneau intérieur et la planète, Cassini s'est retrouvée à 3 000 km au-dessus des nuages de Saturne (la pression, qui y est d'environ un bar, est comparable à la pression atmosphérique sur Terre au niveau de la mer) et à 300 km de l'anneau le plus proche de la planète.

Aucune mission d'exploration spatiale n'a jamais été aussi près de Saturne. Les scientifiques admettent qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'il y a entre les anneaux et la planète, et ne peuvent que spéculer. Heureusement, la sonde a réussi à y plonger et à en sortir.

Cassini volait à une vitesse de 124 000 km/heure et risquait d'être détruite à cause des fines particules qui circulent près de l'anneau. Pour éviter cela, l'appareil a utilisé une de ses antennes-plaques de quatre mètres de diamètre en tant que bouclier en la dirigeant vers les particules potentiellement dangereuses. En raison de la réorientation de cette antenne, Cassini a dû suspendre la connexion avec la Terre lors de cette manœuvre.

